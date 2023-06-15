'Учения пилотов начались': Столтенберг сделал заявление об истребителях F-16 для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед открытием 15-й встречи в формате "Рамштайн" обратился к союзникам с благодарностью за старт учений украинских пилотов на истребителях F-16. Это ключевой шаг к последующей передачи американских боевых самолетов на вооружение ВС ВСУ.

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Выступление перед саммитом транслировали западные СМИ. Политик указал, что именно Дания играет руководящую роль в обеспечении этих вопросов и готовность обучать украинских пилотов.

"У нас пока нет точности в датах о передаче Украине F-16, но тот факт, что теперь у нее будут пилоты, способные управлять истребителями четвертого поколения, значительно приближают это решение", – заметил Столтенберг.

Напомним, что глава Минобороны Резников пояснил, применялись бы американские истребители в контрнаступлении ВСУ, если бы партнеры уже успели нам их передать на вооружение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Воздушные силы уже определили критерии, по которым будут отправлять украинских пилотов на учения по управлению F-16. Приоритетом стали молодые летчики, которые в достаточной мере владеют английским языком.

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