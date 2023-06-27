В Вильнюсе во время саммита НАТО поднимут фронтовое знамя Украины, которое принесут 33 марафонца

Начался 16-дневный беговой марафон Киев – Вильнюс, в котором принимают участие 33 украинских и литовских бегуна. Степан Барна, боец 10-й горно-штурмовой бригады, депутат Тернопольского областного совета из фракции "Европейская Солидарность", передавал бегунам флаг Украины, чтобы они донесли в Европу и мир, что Украина – это европейское государство и заслуживает членства в НАТО.

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Об этом сообщила пресс-служба фракции "ЕС".

"Очень важно донести до Европы и до мира, что Украина – это европейское государство, в котором за ценности демократии, свободы слова отдают жизнь украинские солдаты. Этот флаг – это флаг, стоящий на границе Европы и орды, которая сегодня называется Россией", – сказал Степан Барна.

"Именно поэтому желаю успехов и много здоровья бегунам пробежать это расстояние и одновременно надеюсь, что на саммите НАТО наша страна получит обновление политических отношений между Киевом и Альянсом. И мы будем вместе в единой Европе, в едином цивилизованном мире и в едином Североатлантическом альянсе", – отмечает защитник Украины.

33 спортсмена из Латвии и Украины принимают участие в Международном марафоне "Я поднимаю флаг за Украину в НАТО". Количество участников марафона – 33 – равно количеству членов Альянса, если Украина станет членом НАТО. Конечная точка марафона – Вильнюс, где 11 июля во время саммита НАТО проведут торжественную церемонию поднятия украинского флага.