''Europe-Ukraine'': станция метро в Париже получила новое название. Фото и видео

В Париже станция метрополитена "Европа" временно получила новое название: "Европа -Украина". Так французы выразили свою поддержку нашей стране, в которую Россия пришла с войной.

Момент символичного "переименования" запечатлели на видео.

В сети также появились фото, на которых запечатлены парижане, "переназвавшие" станцию метро.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Макрон 2 марта обратился к нации из-за войны в Украине.

Он назвал Россию единственной виновницей войны в Украине, назвал ложью утверждения Путина об угрозе России со стороны НАТО и "разгуле неонацистов в Украине", а также пообещал принимать во Франции беженцев из нашей страны и продолжать усиливать санкционное давление на страну-агрессора.