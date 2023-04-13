В Венгрии согласились ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО и назвали, когда будут голосовать

Парламент Венгрии согласились ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Ожидается, что голосование состоится во время весенней сессии.

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Об этом заявил лидер фракции правящей партии "Фидес" Мате Кочиш в интервью изданию Mandiner. Он отметил, что венгерское правительство поддерживает заявку Швеции, добавив, что споры возникали только между законодателями.

Он указал, что лично выступает за вступление Швеции в НАТО и уверен, что Будапешт не будет последним, кто это одобрит.

"Мы не будем последней страной, которая примет решение о вступлении Швеции, и не из-за нас они будут вне НАТО на какое-то время дольше", – сказал Кочиш.

Стоит отметить, что в среду, 22 марта, парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО. После того, как все страны НАТО ратифицируют заявку, правительство официально получит зеленый свет на присоединение Швеции к оборонному альянсу.

Венгрия пока еще не одобрила вступление Швеции в НАТО, не объявляя публично никаких требований к стране. 23 марта в офисе премьер-министра Виктора Орбана наконец-то озвучили "претензии" к Швеции.

Советник венгерского премьера в качестве аргументов привел несколько "критических" цитат шведских чиновников в адрес Венгрии, из-за которых, по словам Орбана, Будапешт тормозит вступление Швеции в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Причиной этого он назвал "опасность" для школ на Закарпатье.

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