В Венесуэле во время разгона протестов засветились наемники ЧВК 'Вагнер'. Видео

Силовика с шевроном российской частной военной компании "Вагнер" заметили в Венесуэле во время разгона протеста, вспыхнувшего после спорных результатов выборов президента. Такое наблюдение вызвало беспокойство по поводу вмешательства России во внутренние отношения страны на севере Южной Америки.

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Об этом сообщил журнал Defence Blog. В сети также опубликовали видео с венесуэльскими правоохранителями, среди которых замечен мужчину в пикселе с нашивкой, похожей на эмблему "вагнеровцев".

Напомним: протесты вспыхнули в столице страны Каракасе на следующий день после того, как президент Николас Мадуро объявил о своей победе на выборах (это его третий президентский строк). Оппозиция оспорила его заявление как мошенническое, утверждая, что после проверки 73,2% результатов голосования убедительно победил их кандидат Эдмундо Гонсалес.

Присутствие наемников группы "Вагнера" в Венесуэле аналитики расценили как признак постоянной поддержки Россией правительства Мадуро. Оппозиция и международные наблюдатели выразили тревогу по поводу последствий вероятного участия иностранных наемников в политических и социальных беспорядках в стране.

"Деятельность группы "Вагнера" противоречива на фоне многочисленных сообщений об их участии в войне в Украине, конфликтах в Сирии и разных африканских странах. Их методы часто включают сочетание прямого военного участия и вспомогательных ролей, что приводит к широко распространенным обвинениям в нарушениях прав человека", – пишет издание.

При этом отмечается, что "вагнеровцы", имеющие опыт обучения солдат, сопровождения политиков и нарушений прав человека по всему миру, уже присутствовали в Венесуэле.

По данным Reuters, члены ЧВК находились в Каракасе в 2019 году, так же чтобы обеспечить безопасность Мадуро после протестов против его режима. Группа также обучала элитные боевые подразделения в Венесуэле.

Каракас и Кремль поддерживают тесные военные и экономические связи в течение многих лет. Москва является одним из крупнейших кредиторов правительства Мадуро, предоставив около $17 млрд кредитов с 2006 года. Кроме того, РФ стремится обеспечить себе доступ к огромным запасам нефти Венесуэлы, являющихся крупнейшим доказанными запасами в мире.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился в Верховный суд страны с просьбой провести аудит президентских выборов после того, как лидеры оппозиции оспорили его победу. Он заявил, что правящая партия готова предоставить все документы о подсчете голосов, но эксперты оценивают, что суд не обеспечит независимую проверку голосования.

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