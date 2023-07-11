В Вене авто с украинскими номерами осквернили Z-символикой

В столице Австрии Вене неизвестные разрисовали автомобили символами российской агрессии против Украины – буквами Z. Пострадали только машины с украинскими номерами.

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Об этом сообщает австрийский телеканал ORF. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 9 июля, в районе Донауштадта на востоке Вены (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Символы Z, нарисованные красной краской из баллончика, были замечены по меньшей мере на шести автомобилях с украинской регистрацией. Полиция уже начала расследование.

"На сегодняшний день расследуют шесть дел по подозрению в повреждении имущества неизвестными злоумышленниками", – отметили правоохранители.

Государственное ведомство по защите конституции и борьбы с терроризмом также проинформировали об этих инцидентах.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная статуя Русалочки в Копенгагене, одна из самых выдающихся туристических достопримечательностей Дании, стала жертвой издевательства от рук Z-вандалов. Скалу, на которой сидит сказочная девушка, испачкали красками в цветах российского триколора.

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