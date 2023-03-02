В Дании Z-вандалы осквернили российским триколором знаменитую ''Русалочку''. Фото

Известная статуя Русалочки в Копенгагене, одна из самых выдающихся достопримечательностей Дании, потерпела издевательство от рук Z-вандалов. Скалу, на которой сидит сказочная девушка, испачкали красками в цветах российского триколора.

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Об этом сообщила британская The Guardian. Издание отметило, что акт вандализма совершили в ночь на 2 марта.

Ответственность за поступок никто не взял. Полиция Копенгагена прибыла на место происшествия и зафиксировала факт вандализма. По словам правоохранителей, они также пытались найти "следы" в этом районе.

Начато расследование действий, расцененных как знак поддержки войны России в Украине.

Несколько озадаченных туристов сфотографировали разрушенную статую в четверг утром.

Саму статую почистили от российской грязи и привели в надлежащий вид.

Отметим, что бронзовая статуя была создана в честь датского сказочника Ганса Кристиана Андерсена. Она изображает одного из самых известных персонажей его сказок – мифическую дочь-русалку морского царя, влюбившуюся в принца и захотевшую стать человеком.

Статуя имеет высоту 1,65 метра и расположена у входа в Копенгагенскую гавань. Она, к сожалению, давно является популярной мишенью для вандалов, которые раньше сбрасывали русалку с ее места, обезглавливали и разрисовывали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Z-вандалы разрисовали "кровавыми" символами войны консульство РФ в Германии.

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