В Великобритании испытали уникальное лазерное оружие для защиты самолетов: на что оно способно

В Великобритании провели испытания нового лазерного вооружения, которое может стать альтернативой ракетам в системе ПВО. Лазер планируют устанавливать на самолеты Военно-воздушных сил страны.

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Об этом сообщили на официальном аккаунте Министерства обороны Великобритании в соцсети Х в воскресенье, 20 октября. Как говорится в сообщении, лазер во время испытаний отразил 100% угроз.

"Новый лазер воздушной защиты отразил 100% угроз во время недавних испытаний с боевыми стрельбами. Он был разработан для установки на ряд самолетов Королевских ВВС и может быстро обнаруживать и поражать приближающиеся ракеты", – написали в оборонном ведомстве.

Министр обороны страны Джон Хили рассказал, что нова разработка обнаруживает, отслеживает и уничтожает воздушные цели в считанные секунды.

Комплекс работает так: система предупреждения об угрозах Elix-IR, разработанная компанией Thales, идентифицирует запуск вражеских ракет, фильтруя фоновые помехи, и передает сигнал тревоги системе инфракрасного действия Miysis. Она в свою очередь отслеживает приближающуюся ракету и направляет на нее лазер.

"Угрозы устраняются быстрее, чем вы прочтете это предложение. Эта разработка британских инженеров предоставляет Министерству обороны лучшую в своем классе защиту последнего поколения, обеспечивая при этом полную оперативную независимость и предлагая такую же свободу для экспортных заказчиков", – добавили в правительстве Великобритании.

Также там уточнили, что лазер разрабатывают для установки на разведывательные самолеты Shadow R2 и крупные транспортные самолеты A400M.

Как сообщал OBOZ.UA, крупнейший изготовитель вооружения не только в США, но и в мире, оборонный завод Lockheed Martin, готовится к демонстрации своей новой разработки. А именно зенитной ракеты ближнего действия Next Generation Short Range Interceptor (NGSRI).

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