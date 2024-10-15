В США разработали современную замену ПЗРК Stinger: когда начнется серийное производство

Крупнейший изготовитель вооружения не только в США, но и в мире, оборонный завод Lockheed Martin, готовится к демонстрации своей новой разработки. А именно зенитная ракета ближнего действия.

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Об этом сообщает Defense Express. Это результат работы над проектом Next Generation Short Range Interceptor (NGSRI), инициированным армией США в 2023 году с целью создания замены ракете Stinger. В то же время собирать предложения от разработчиков по этому направлению в Пентагоне начали еще с 2020 года.

Сама разработка будет показана на выставке AUSA, которая 14 октября открывается в Арлингтоне (Вирджиния). Однако Janes уже пообщалась с представителями компании, которые отметили, что новая ракета уже однажды была протестирована в войсках в начале 2024 года. А вот в 2025 году ожидается прохождение лётных испытаний, которые должны быть завершены до октября.

"В прошлом армия заявляла, что технологическая демонстрация для NGSRI, замены ракеты "земля-воздух" Stinger, состоится в 2024 финансовом году, рабочая демонстрация - в 2026 финансовом году, а решение о производстве - до 2027 финансового года. По словам руководителя NGSRI Криса Мерфи, Lockheed Martin, которая уже участвовала в военном контактном пункте в начале этого года и готовится к следующему к концу календарного года", – говорится в сообщении Janes.

Журналисты Defense Express отмечают, что столь сжатые сроки разработки были объявлены сразу и по плану весь проект должен быть завершен к 2026 году. Это включая не только разработку, испытания и заключение соглашения на производство. Потому малосерийное производство новой ракеты должно начаться уже в 2026-2027 году.

Из известных требований к новой ракете – возможность запуска из существующих пусковых. То есть ракета должна быть в тех же габаритах, что и Stinger. А отличаться от него обладает большей скоростью, помехой и эффективным поражением БПЛА. В то же время, для новой ракеты планируются создать и пусковые нового поколения на современных цифровых технологиях.

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