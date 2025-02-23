В Вашингтоне проходит митинг в поддержку Украины. Фото

В субботу, 22 февраля, в столице США в Вашингтоне начался митинг в поддержку Украины. Большую демонстрацию организовали возле Мемориала Линкольна.

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Об этом в соцсети Х сообщил корреспондент Voice of America Остап Ярыш. Акция прошла в честь третьей годовщины начала полномасштабной войны в Украине.

В Вашингтоне собрались активисты из разных штатов США, чтобы выразить свою поддержку Украине, которая дает отпор российской агрессии.

Люди пришли на митинг с украинскими флагами и плакатами, на которых было написано среди прочего "Украина не продается", "Ничего об Украине без Украины", "Остановим агрессора силой!".

Во время мероприятия звучал украинский гимн, а также выступала посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Тронута, что Посол ЕС и все Послы и команды всех страны Европы (ЕС+) были сегодня с нами на ралли на 3 годовщине российского неспровоцированного вторжения и начала полномасштабной геноцидальной агрессивной войны России против мирной демократической Украины", – написала она.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах вспыхнули акции протеста против массовых увольнений в федеральных структурах, инициированных администрацией Дональда Трампа. Одним из эпицентров протестов стал округ Балтимор, где федеральные служащие, активисты и профсоюзные лидеры выступили против сокращения рабочих мест и влияния Илона Маска на правительственные решения.

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