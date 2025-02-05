В Вашингтоне из реки Потомак извлекли тела всех 67 жертв авиакатастрофы: что известно о причинах трагедии

В Вашингтоне завершена операция по подъему тел всех 67 жертв смертельной авиакатастрофы. Команды спасателей извлекли тела из реки Потомак, где 6 дней назад произошла трагедия.

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Тогда самолет Bombardier CRJ700 компании American Airlines, выполнявший рейс 5342, столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk во время учебного полета. Об этом сообщают CNN и NBC NEWS.

Официальные лица подтвердили, что все жертвы, за исключением одного человека, были идентифицированы.

Еще утром вторника была извлечена большая часть самолета, что поможет следователям разобраться в причинах трагедии. Одна из частей фюзеляжа самолета была найдена на барже, где можно было ясно увидеть окна кабины. К полудню была извлечена хвостовая часть самолета с его характерными красно-бело-синими цветами. Планируется, что кабину самолета American Airlines достанут, если разрешат погодные условия.

В то же время расследование причин катастрофы продолжается. В настоящее время национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) отказался от проведения публичного брифинга по результатам расследования, поскольку необходимо больше времени для анализа данных с бортового самописца вертолета Black Hawk, найденного в конце прошлой недели. В заявлении NTSB говорится, что для изучения данных необходима дополнительная информация и публичные результаты расследования ожидаются через несколько недель.

Президент США Дональд Трамп в понедельник связался с генеральным директором American Airlines Робертом Айсом, но Белый дом пока не прокомментировал подробности разговора. Тем временем авиакомпания объявила о проведении минуты молчания в среду, чтобы почтить память жертв трагедии.

Спасательные работы в сложных зимних условиях продолжаются, ведь погода в регионе ухудшается: ожидается снег, мокрый снег и ледяной дождь, что усугубляет ситуацию для команд, работающих на месте происшествия.

Расследование причин катастрофы осложняется неопределенностью высоты, на которой находился вертолет Black Hawk во время столкновения. По данным NTSB, вертолет превысил установленный предел высоты 200 футов, пролетая в коридоре для вертолетов, имевшего такое ограничение. Данные радаров показывают, что вертолет находился на высоте 300 футов перед столкновением, но эта информация пока не может быть окончательно подтверждена.

Анализ данных с бортовых самописцев самолета и вертолета продолжается. Технические трудности синхронизации данных между радарами и черными ящиками затрудняют полное понимание причин инцидента. Предварительный отчет расследования может быть опубликован через месяц.

Напомним: в авиакатастрофе, произошедшей 29 января возле Вашингтона, никто не выжил. На борту самолета American Airlines находились 60 пассажиров (в том числе трое россиян) и четыре члена экипажа, а на борту вертолета Black Hawk – трое солдат, опытных военных.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп проговорился, что уже разговаривал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. И он сказал, что говорил не о авиакатастрофе под Вашингтоном.

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