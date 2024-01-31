В Варшаве полиция избила двух украинцев из-за словесного конфликта с поляками, – правозащитник

В Варшаве полиция избила двух украинцев из-за словесного конфликта с поляками. После этого их задержали и не разрешили воспользоваться юридической помощью и не уведомили консульство.

Видео дня

Об этом сообщает правозащитник Виталий Махинько. Он отметил, что к нему обратились за помощью двое украинцев, которых в Польше избила полиция.

Мужчины приехали из Брюсселя в Варшаву на несколько дней открыть фирму. В отеле между ними и поляками возник словесный конфликт.

Через некоторое время в номер, где они проживали, ворвалась полиция, избившая и задержавшая украинцев.

Одного, инвалида 2 группы, отпустили утром, а второго через несколько дней. Ему предъявили обвинение за то, что он укусил полицейского за ногу, когда против него лежащего использовали удушающий прием. В полицейском участке не разрешили воспользоваться юридической помощью и не сообщили консульство", – подчеркнул Махинько.

Он уточнил, что после увольнения, украинцы прошли медицинское освидетельствование и получили все необходимые документы, подтверждающие нанесение телесных повреждений полицейскими. Пока заявления о совершенном польскими полицейскими преступлениях поданы в прокуратуру города Варшавы и управление полиции.

"В последнее время я все больше фиксирую нарушение польской полицией прав украинцев. Большое количество пострадавших украинские женщины. К сожалению, почти никто из потерпевших не готов об этом публично заявлять и бороться за свои права", – добавил правозащитник.

Напомним, в городе Айнбек в Германии мужчина напал на детей из Украины. Причиной стало то, что они разговаривали по-украински. После избиения он сбросил ребенка в канал.

Как сообщал OBOZ, в Берлине, Германия, группа русскоязычных мужчин напала на двух украинок. Злоумышленники преследовали девушек 24 и 25 лет в метро и оскорбляли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!