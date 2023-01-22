В Берлине трое русскоязычных мужчин напали на украинок: оскорбляли, а одну из девушек били по голове

В Берлине, Германия, группа русскоязычных мужчин напала на двух украинок. Злоумышленники преследовали девушек 24 и 25 лет в метро и оскорбляли.

Видео дня

После того, как вышли из вагона, один из мужчин схватил 24-летнюю украинку за волосы и ударил по голове. Инцидент произошел 21 января, сообщили в полиции Берлина.

Отмечается, что злоумышленнику сделали замечание прохожие, после чего он испугался и вместе со знакомыми скрылся с места событий. Девушка пожаловалась на головные боли, однако отказалась от медицинской помощи.

В полиции Берлина обратились к очевидцам события с просьбой помочь разыскать нападающих.

Напомним: ранее в польском городе Люблин на семью из Украины напала группа мужчин. Злоумышленники избили женщину, ее 13-летнего сына и взрослую беременную дочь из-за того, что они разговаривали по-украински.

"Они называли нас украинскими суч*ами, кричали "на*уй украинцев", говорили нам убираться из Польши", – рассказал 13-летний Ярослав. Он добавил, что, когда решил позвонить в полицию, злоумышленники попытались вырвать его телефон и повалили на землю.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во Франции выходцы из России избили двух беженок из Украины. Злоумышленникам не понравилось, что девушки позволили себе слушать музыку на украинском языке;

– в Испании трое пьяных мужчин напали на украинского бармена из-за слов "Я украинец. Слава Украине". Двое из нападавших оказались россиянами, а вот третий был якобы выходцем из Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!