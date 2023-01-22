В Берлине трое русскоязычных мужчин напали на украинок: оскорбляли, а одну из девушек били по голове
В Берлине, Германия, группа русскоязычных мужчин напала на двух украинок. Злоумышленники преследовали девушек 24 и 25 лет в метро и оскорбляли.
После того, как вышли из вагона, один из мужчин схватил 24-летнюю украинку за волосы и ударил по голове. Инцидент произошел 21 января, сообщили в полиции Берлина.
Отмечается, что злоумышленнику сделали замечание прохожие, после чего он испугался и вместе со знакомыми скрылся с места событий. Девушка пожаловалась на головные боли, однако отказалась от медицинской помощи.
В полиции Берлина обратились к очевидцам события с просьбой помочь разыскать нападающих.
Напомним: ранее в польском городе Люблин на семью из Украины напала группа мужчин. Злоумышленники избили женщину, ее 13-летнего сына и взрослую беременную дочь из-за того, что они разговаривали по-украински.
"Они называли нас украинскими суч*ами, кричали "на*уй украинцев", говорили нам убираться из Польши", – рассказал 13-летний Ярослав. Он добавил, что, когда решил позвонить в полицию, злоумышленники попытались вырвать его телефон и повалили на землю.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– во Франции выходцы из России избили двух беженок из Украины. Злоумышленникам не понравилось, что девушки позволили себе слушать музыку на украинском языке;
– в Испании трое пьяных мужчин напали на украинского бармена из-за слов "Я украинец. Слава Украине". Двое из нападавших оказались россиянами, а вот третий был якобы выходцем из Украины.
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