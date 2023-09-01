В Германии неадекватный россиянин напал на украинского ребенка и сбросил его в канал: все подробности

В городе Айнбек в Германии мужчина напал на детей из Украины. Причиной стало то, что они разговаривали на украинском языке.

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Об этом пишет Bild. После избиения он сбросил ребенка в канал.

В информации, предоставленной прокуратурой, утверждается, что десятилетний мальчик играл с другими детьми, когда к ним подошел прохожий. Он проявил недовольство тем, что дети общаются на украинском языке, заявив, что "они должны говорить по-русски". Кроме того, он утверждал, что Украина начала войну.

Мужчина совершил жестокое нападение – сначала дернув девочку за волосы, а затем схватив десятилетнего мальчика и бросив его через перила моста в канал. В результате этого инцидента ребенок получил серьезные травмы головы и левой ноги при столкновении с железными балками, закрепленными на мосту.

Более того, когда мальчик лежал в канале, мужчина, предположительно, бросил в него стеклянную бутылку, она попала ребенку в область правого плеча.

После этого прохожий скрылся. Известно, что ему около 40-45 лет, он был одет в голубую рубашку, черную кепку и джинсовые шорты. Полиция расследует дело о покушении на убийство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Берлине, Германия, группа русскоязычных мужчин напала на двух украинок. Злоумышленники преследовали девушек 24 и 25 лет в метро и оскорбляли. Отмечается, что злоумышленнику сделали замечание прохожие, после чего он испугался и вместе со знакомыми скрылся с места событий. Девушка пожаловалась на головные боли, однако отказалась от медицинской помощи. В полиции Берлина обратились к очевидцам события с просьбой помочь разыскать нападающих.

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