В университетах США устроили драки из-за Израиля и Палестины: десятки раненых

В Соединенных Штатах из-за конфликта Израиля и Палестины университеты охватили протесты. Группы студентов, требующих бойкота компаний и лиц, связанных с Израилем, захватили части кампусов своих алма-матер. Конфликт достиг апогея, когда в него вмешалась полиция и протестующие из другого, произраильского лагеря.

По сообщениям американских масс-медиа, из-за драк протестующих из обоих лагерей есть десятки раненых. А после вмешательства полиции – сотни задержанных.

Представители произраильского лагеря напали на лагерь пропалестинских протестующих в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Это произошло через несколько часов после того, как полиция арестовала студентов, захвативших здание Колумбийского университета и снесшая палаточный городок "пропалестинцев".

Местная пресса Лос-Анджелеса рассказывает о массовых боях железными палками и дубинами между протестующими из обоих лагерей, и об импровизированных баррикадах, которыми "пропалестинцы" пытаются остановить полицию и сторонников израильской политики.

На другом конце этой страны полицейские Нью-Йорка арестовали большинство пропалестинских демонстрантов, занявших один учебный корпус Колумбийского университета и разбивших палаточный городок. Полиция на всякий случай зачистила также соседний лагерь протеста Городского университета Нью-Йорка, хотя по отношению к нему руководство заведения правоохранителям не жаловалось.

Сообщается, что в Нью-Йорке полиция арестовала более 300 протестующих во время обоих вышеупомянутых рейдов.

В Техасском университете в Далласе аналогичный лагерь протеста пропалестинских демонстрантов сносят государственные военные.

Как сообщал OBOZ.UA, Нетаньяху одобрил военные оперативные планы для наступления на город Рафах. О сроках начала операции власти Израиля не сообщили.

В США признали, что ведут постоянные разговоры с Израилем по поводу операции ЦАХАЛа в городе Рафах на юге сектора Газа. Там выразили убеждение, что большие военные операции в городе будут чрезвычайно опасны для гражданских лиц.

Ранее Израиль предупредил ХАМАС о том, что ЦАХАЛ продолжит боевые действия, если террористы не примут соглашение об освобождении заложников. Речь идет об освобождении от 20 до 40 человек: женщин, пожилых людей и информированных лиц.

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