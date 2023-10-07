В Украине ударят заморозки: синоптикиня предупредила о резком изменении погоды. Карта

В Украине в ближайшие дни произойдет резкое изменение погодных условий. Более того, в ночь на понедельник, 9 октября, в большинстве областей Украины, кроме юга, вероятны заморозки.

Об этом сообщили синоптики Наталья Диденко и Украинский гидрометеорологический центр. В воскресенье, 8 октября, в Украине пройдут умеренные, временами сильные дожди.

Ветер ожидается северо-западный, порывистый, с периодическими порывами до штормового – 15-22 м/с.

Температура воздуха в течение воскресенья ожидается на уровне +9…+14 градусов, на юге +14…+19 градусов, в Крыму до +22 градусов.

В Киеве завтра, 8 октября, ночью и утром ожидается умеренный и сильный дождь, днем ослабление и прекращение осадков.

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Сильный северо-западный ветер. Температура ночью прогнозируется в пределах +6…+8, днем +9…+11 градусов.

В ночь на понедельник в большинстве областей Украины, по словам Диденко, кроме юга, вероятны заморозки.

Но в Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют ночью с воскресенья температуру на уровне +3…+5 градусов. Днем будет теплее, воздух прогреется до +9…+14 градусов.

Напомним, в Киеве сентябрь 2023 стал 12 среди самых сухих начиная с 1891 года. Кроме того, синоптиками было зафиксировано три температурных рекорда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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