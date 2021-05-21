В Уэльсе жители разгромили улицу и сожгли автомобили после поминок. Фото и видео

В городе Суонси (Южный Уэльс) после похорон одного из местных жителей его родственники и друзья устроили беспорядки. Они вышли на улицы и стали громить, поджигать припаркованные автомобили, бить окна соседям.

Когда полицейские попытались остановить погром, начались ожесточенные столкновения. Копы все же задержали нескольких человек, так 21 мая им удалось усмирить толпу бунтовщиков, сообщают Daily Mail, ВВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Один из жителей рассказал, что "все началось с фейерверка около 19:30" (по местному времени) 20 мая на на улице Ваун-вен-роуд.

"Сначала приехали полицейские, чтобы попытаться остановить происходящее. Но их забросали камнями, они сели в фургон и уехали", – сказал он, добавив, что правоохранители вернулись позже.

На фотографиях, сделанных с места происшествия, видно, как из машин вырывается пламя, тем временем местные жители спокойно наблюдают за происходящим. Очевидцы отметили, что авто принадлежало мужчине, который пытался остановить насилие. На других кадрах видно, как несколько человек катят горящую машину с холма, а потом она врезается в стену.

Свидетели говорили, что в бунте участвовали около 200 человек, среди них были даже подростки. Также отмечается, что они "пробили окна" в доме 90-летней женщины, живущей поблизости, и двум другим соседям.

Депутат валлийского парламента Том Джиффар назвал эти сцены "тревожными", а также "отвратительным поведением тупиц".

За ночь копам все же удалось подавить беспорядки. Но всем жителям района рекомендовали не выходить из своих домов, пока не завершится расследование инцидента. Следователи полагают, что самое вероятной причиной этого стало неумеренное распитие алкоголя на поминках.

"Поминки в память о недавно скончавшемся местном жителе переросли в насилие, преступный ущерб и бессмысленное пренебрежение общественной безопасностью", – сказал офицер Тим Морган.

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