Под Полтавой дети устроили ночные гуляния на кладбище и похвастались в соцсети. Видео

В поселке Градижск Полтавской области компания несовершеннолетних организовала ночные гуляния на кладбище. Там четыре парня и две девушки распивали алкоголь, матерились и устраивали гонки.

Своим поступком дети сами похвастались в соцсети, выложив ролик, который позволил поймать их с поличным. Об этом сообщило местное издание Kolo.News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел в поминальные дни. Шестеро детей забрали с могил на кладбище цветы, куличи, конфеты и впоследствии разбросали все это на остановке. Кадры увидели местные жители и показали их голове поселка. Тот ночью поехал на место и встретил там компанию, которая возвращалась домой после содеянного.

Мужчина установил фигурантов устроенного погрома, потом выложил пост об этом на странице в Facebook и доказательства – фото виновников, видео.

"Внимание, присутствует ненормативная лексика! Сирот здесь нет, все родительские дети. Ну и что будем делать, подскажите вариант, потому что меня переполняет гнев и много оскорбительных слов, которые писать не буду. Жаль, что не застал их на остановке, среди них большинство – это школьники", – написал чиновник.

По словам головы поселка, детям от 15 до 17 лет. Все они из обеспеченных, благополучных семей, среди них есть даже внуки педагогов.

Сельсовет собственными силами навел порядок на кладбище и убрал остановку, где погуляли дети. А правоохранители составили пока четыре протокола на их родителей по статье 184 "Неисполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей". Ведется проверка, пояснила пресс-секретарь полиции Кременчуга Анна Васенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Пасху несколько девушек пришли в церковь на Подоле и начали задувать свечи, распивать алкоголь и курить там. Вскоре они записали видео с извинениями и заявили, что сожалеют об инциденте.