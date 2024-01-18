В НАТО предупредили, что Иран отправит России ракеты для ударов по Украине

Иран, вероятно, начнет снабжение ракет своему союзнику – стране-агрессорке России для войны против Украины. Кремль уже не раз просил о такой помощи.

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Такое заявление сделал глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Соответствующую трансляцию вела пресс-служба Альянса.

Бауэр отметил, что ожидает поставок иранских ракет в Россию.

При этом, по его словам, применение ракет Ирана российскими военными пока не наблюдается.

В то же время, высоко оценив храбрость и решительность Вооруженных сил Украины, начальники оборонных ведомств стран НАТО подтвердили свою твердую и постоянную поддержку Украины.

"Результат этой войны определит судьбу мира. Наша поддержка не благотворительность; это инвестиции в нашу безопасность", – подчеркнул Бауэр.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что Россия собирается приобрести у Ирана баллистические ракеты малой дальности. Такой импорт усилит способность Москвы уничтожать инфраструктуру Украины.

Напомним, США получили разведданные об усилении военного взаимодействия между Россией и Ираном. В частности, Тегеран готовится передать Москве ракеты для использования в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, директор израильской разведывательной службы "Моссад" сообщил, что Иран собирается продать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к БПЛА, которыми оккупанты уже бьют по украинской инфраструктуре. В то же время, ряд поставок оружия между Тегераном и Москвой был сорван.

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