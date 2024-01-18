Иран возразил поставки России беспилотников: США обвинили Тегеран во лжи

Иранского оружия, в том числе дронов и ракет, у военных РФ нет. Возможно, то, что есть – скопировано с иранских экземпляров, однако Иран отрицает поставки России беспилотников и баллистики.

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Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян на выступлении в Давосе.

Иранский министр утверждает, что "Украина не предоставила никаких доказательств", что РФ использует в войне именно иранские технологии. "Они могли быть скопированы другими", – заявил Амир Абдоллахян. Он добавил, что Иран несколько раз спрашивал Россию, использовали ли они оружие иранского производства против Украины, на что РФ ответило возражением.

В свою очередь в МИД США обвинили Иран в распространении лжи. "Это, очевидно, неправда. Доказательства есть и они говорят сами за себя", – заявил спикер внешнеполитического ведомства США Мэтью Миллер.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в РФ из Ирана прибыл новый грузовой борт. Это может свидетельствовать о новых поставках Shahed-136 и запчастях к ним. Так что пуски вражеских дронов-камикадзе по Украине, очевидно, будут продолжаться.

Ранее в CNN рассказали, что Иран разработал "взрывной и разведывательный" дрон для РФ – Shahed-107. Вероятно, он оснащен технологией для поиска важных целей на поле боя, таких как британские и американские РСЗО.

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