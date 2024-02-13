В Турции задержан связанный с ИГИЛ россиянин, работавший на местной АЭС. Фото

В турецком городе Мерсин правоохранители задержали россиянина, подозреваемого в связях с террористической организацией ИГИЛ. Мужчина с фальшивыми документами работал на атомной электростанции "Аккую".

Об этом сообщило издание Sabah. Отмечается, что иностранец находился в розыске. Место его пребывания установили группы разведывательного и контртеррористического отдела в ходе проверки.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Отмечается, что он гражданин России.

Напомним, ранее в Киеве задержали россиянина-рецидивиста, совершившего разбойное нападение на аптеку. Злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у фармацевта почти 10 тысяч гривен и скрылся. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ранее 40-летний гражданин РФ попадал в поле зрения правоохранителей порядка за совершение имущественных преступлений.

Также ранее в Тайланде задержан нарушитель, который на 20 месяцев просрочил свою визу. Им оказался 41-летний россиянин Дмитрий Одинцов, еще и ведший нелегальный бизнес. Его арестовали сотрудники миграционной полиции. Мужчине грозит пожизненная депортация.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью 2023 года в столице Бельгии Брюсселе террорист "Исламского государства" (ИГИЛ) открыл стрельбу по людям перед футбольным матчем между Бельгией и Швецией. В результате атаки погибли два шведа, по данным СМИ, они были одеты в футболки сборной Швеции по футболу.

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