В Турции задержали одного из главарей ИГИЛ. Фото

В турецком Стамбуле задержан гражданин Афганистана по кличке Басим, предположительно возглавлявший военную структуру террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Об этом сообщает турецкое издание NTV. Мужчина был назван "правой рукой" уничтоженного два года назад лидера ИГ Абу Бакра аль Багдади.

По информации турецкой полиции, Басим путешествовал по поддельному паспорту и был задержан в пригороде Стамбула в результате совместной операции Массачусетского технологического института и службы безопасности. Отмечается, что он исчез через несколько месяцев после захвата террористической группировки в Сирии и Ираке в декабре 2017 года.

СМИ опубликовали фотографию лысеющего бородатого мужчины, который был задержан, и более раннее изображение, якобы того же человека, на котором изображен длинноволосый, сильно бородатый мужчина в военной форме, вооруженный изогнутым мечом.

Отмечается, что Басима подозревали в организации обучения ИГ в Сирии и Ираке, а также в работе его совета по принятию решений.

Задержанный был направлен в суд с ходатайством об аресте после допроса прокурора.

Отметим, лидер ИГ Багдади покончил с собой в октябре 2019 года, взорвав жилет смертника во время рейда под руководством США на его убежище в северо-западной провинции Идлиб в Сирии.

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