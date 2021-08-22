В Турции выставили в музее древнейший смайлик в истории: ему 3 700 лет. Видео

В Газиантепском археологическом музее в Турции представили экспонат, на котором изображен предположительно самый древний смайлик в истории. Он нанесен на античную амфору, которой, как утверждают ученые, около 3700 лет.

Как пишет издание ParsToday в Telegram, находка была обнаружена во время археологических раскопок еще в 2017 году в районе Каркамис Газиантепа, недалеко от турецкой границы с Сирией. Амфора датирована 1700 годом до нашей эры и была создана в эпоху среднего бронзового века (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По мнению археологов, так называемая улыбка на предмете может быть своего рода подписью или посланием от того, кто изготовил амфору. Ее нанесли краской черного цвета на внешней стороне кувшина. Сейчас краска еле виднеется, однако рисунок все же можно разглядеть.

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Сейчас сосуд размещен внутри стеклянной витрины в музее. По словам директора Газиантепского археологического музея Озгура Комака, он пользуется большой популярностью у посетителей.

"Этот кувшин стал очень популярен, когда его выставили. Он вызвал резонанс как в социальных сетях, так и в различных СМИ. Мы заметили, что на прошлой неделе количество посетителей Музея археологии Газиантепа значительно увеличилось", – отметил директор.

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