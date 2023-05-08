В Турции топ-кандидата от оппозиции и его сторонников забросали камнями на митинге: есть раненые. Видео

В преддверии выборов в Турции протестующие забросали камнями мэра Стамбула Экрема Имамоглу и мирных людей на митинге – до десяти человек получили ранения. Представитель главной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) организовал собрание для своих сторонников в рамках предвыборной агитации.

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Событие произошло 7 мая в городе Эрзурум на востоке страны – фактически оплоте политсилы действующего лидера Реджепа Таипа Эрдогана. Об этом информирует агентство Reuters, а очевидцы опубликовали в сети кадры с последствиями (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Имамоглу, который в случае выигрыша на выборах главного оппозиционного кандидата Кемаля Киличдароглу, станет вице-президентом Турции, обращался к своим избирателям с крыши автобуса под открытым небом.

В это время некоторые люди из большой толпы начали бросать камнями в политика и его сторонников. Кандидат в президенты вынужден был прервать свою речь.

"Мы едем ради вашей безопасности", – сказал Имамоглу избирателям, покинув место происшествия.

На видео с митинга заметно по крайней мере одного человека с раненым лицом, когда автобус отъехал полиция применила водометы. Имамоглу впоследствии заявил, что всего пострадали девять человек.

Политик заверил, что подаст уголовную жалобу на губернатора города Эрзурум, а также начальника местной полиции за то, что допустили такое насилие.

"Граждане Турции получили ранения, когда бандиты бросали камни в мэра Стамбула во время митинга оппозиции в Эрзуруме, полиция не вмешалась. Ответ министра внутренних дел Турции? Даже не осуждает насилие. Обвиняет Имамоглу в "провокации". Впереди пасмурные времена", – прокомментировал событие корреспондент NRC Мелвин Инглби.

Отметим, что именно в Эрзуруме действующий лидер Турции Эрдоган на выборах 2018 года получил 72% голосов. В этом городе живет довольно большая часть его поклонников.

Президентские и парламентские выборы в стране пройдут 14 мая. Согласно опросам общественного мнения, сейчас перед Реджепом Тайипом Эрдоганом стоит едва ли не самый большой избирательный вызов за два десятилетия его пребывания у власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая в Стамбуле на митинг в поддержку Эрдогана вышли около 1,7 млн человек. Президент Турции пообещал своим сторонникам, что не позволит оппозиции разделить страну.

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