На Прикарпатье зафиксировали новое землетрясение

На Ивано-Франковщине во вторник, 9 ноября, произошло землетрясение магнитудой 2,3. Эпицентр его располагался на глубине 3 км недалеко от Надворной.

Такую информацию обнародовали на сайте Главного центра специального контроля. Колебания зафиксированы в 14:07.

Землетрясение классифицируется как едва ощутимое. Как правило его ощущают только отдельные люди в спокойном состоянии и внутри помещений, особенно на верхних этажах.

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С начала 2021 года в этом регионе произошло несколько землетрясений – 30 марта, 11 мая, 4 и 8 июня и 29 октября. Магнитуда составляла от 2,1 до 2,6.

Напомним, что 18 октября в селе Бодалово Закарпатской области произошло землетрясение. За несколько дней до этого подземные толчки магнитудой 2,1 зафиксировали в районе села Битков на Ивано-Франковщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр располагался на глубине 10 км на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.