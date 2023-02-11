В Турции после землетрясения образовался разлом глубиной 30 метров. Фото и видео

В Турции, где произошло одно из самых смертоносных землетрясений в современной истории, образовался разлом глубиной 30 метров. Он разделил оливковый сад площадью 35 гектаров в центре деревни Тепехан района Хатай Алтынозю.

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Ширина ямы достигает 200 метров. Об этом сообщает агентство IHA.

Некоторые горожане рассказали, что слышали сильный звук взрыва во время землетрясения и видели зеленый свет в том же районе.

"Произошел сильный взрыв, я его не видел, но слышал звук. Когда утром я посмотрел в эту сторону, к сожалению, мы увидели вот такие развалины с этой стороны", – сказал один из жителей района Азиз Гюндюз.

Напомним, в центральной части Турции рано утром 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные колебания также принесли разрушения в Сирии. В тот же день регион сотрясли повторные толчки. Афтершоки фиксировались в разных странах.

По состоянию на 9 февраля количество жертв землетрясения 6 февраля в Турции возросло до 16 546 человек (по данным на вечер четверга, 9 февраля), а в Сирии – до 3 277. Общая численность погибших в обеих странах – минимум 20 411 жителей. Спасательные операции продолжаются до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции спасатели вытащили из-под завалов дома, который обрушился во время землетрясения, украинку и ее 4-летнего сына. Женщина с ребенком провели под бетонными глыбами в городе Искендерун четыре дня.

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