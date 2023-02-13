В Турции пес принес хлеб к разрушенному землетрясением дому: он пытается найти хозяина под завалами. Видео

В Турции на месте разрушенного в результате мощного землетрясения дома пес пытается найти своего хозяина. Животное с куском хлеба часами бродит по руинам.

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Преданный пес пытается раскопать обломки здания в надежде найти хозяина. Душещипательное видео распространили Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дом, на обломках которого заметили собаку, оказался полностью разрушен в результате сильных подземных толчков. Животное бродило по руинам дома в надежде отыскать своего хозяина.

В зубах пес держал кусок хлеба и временами пытался раскапывать лапами руины дома. Рядом с уничтоженным землетрясением домом невредимой осталась будка собаки. Видео было снято в турецком городе Кахраманмараш, который существенно пострадал от стихийного бедствия.

Напомним, количество погибших в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии продолжает стремительно расти. По состоянию на 13 февраля известно уже о более чем 34 тыс. погибших в двух странах. При этом счет раненных уже идет на десятки тысяч.

Ранее сообщалось, что землетрясения, произошедшие в Турции, привели к ужасным последствиям: в стране разрушены тысячи зданий, погибли тысячи человек, десятки тысяч пострадали. Эксперты рассказали, какие три фактора сделали землетрясение настолько разрушительным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальной академии наук считают, что землетрясения рано или поздно коснутся всей территории Украины. Самые мощные силой 8 баллов по шкале Рихтера возможны в юго-западной части Одесской области.

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