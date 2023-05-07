В Турции отказались передать Украине комплексы С-400

Соединенные Штаты просили Турцию передать ЗРК С-400 Вооруженным силам Украины. Однако Анкара отказалась это сделать.

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Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Haberturk. Чиновник сказал, что Соединенные Штаты представили различные предложения в отношении С-400 (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Они сделали предложения, которые напрямую касаются нашего суверенитета, например, дать нам контроль над этим, дать его в другом месте. Где наша независимость и суверенитет?" – заявил Чавушоглу.

Он открыто сказал, что отказал в просьбе США отправить комплексы С-400 в Украину.

"США спросили, отправит ли Турция С-400 в Украину, и мы ответили "нет", – заявил Чавушоглу, не приведя подробностей.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости "немедленного прекращения" войны в Украине. Сделать это он предлагает путем переговоров.

Также Эрдоган заявил о возможной встрече с Владимиром Путиным в Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция выступает за мир и не будет принимать ничью сторону в каких-либо военных конфликтах. Не является исключением и развязанная Россией полномасштабная война против Украины.

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