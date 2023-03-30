Эрдоган анонсировал возможный визит Путина в Турцию — A Haber

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможной встрече с Владимиром Путиным в Турции. Визит президента Российской Федерации может состояться 27 апреля.

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Об этом сообщает издание A Haber. Путин может выступить и в онлайн-формате.

"27 апреля, возможно, Владимир Путин приедет", —рассказал турецкий лидер в интервью телеканалу A Haber.

При этом Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что президент России примет участие в мероприятии в формате онлайн.

Примечательно, что на 27 апреля в Турции запланирована церемония загрузки ядерного топлива на турецкой АЭС "Аккую".

В конце февраля главы государств в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в сфере энергетики. В Кремле подчеркнули, что президенты России и Турции рассмотрели практические аспекты дальнейших поставок российских энергоносителей и строительства АЭС "Аккую".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости "немедленного прекращения" войны в Украине. Сделать это он предлагает путём переговоров.

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