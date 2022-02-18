В Турции напомнили, что потомки тюркского племени живут в России, и упомянули 'автономии'

В Турции издание Karar заявило, что республика Башкортостан, которая является субъектом Российской Федерации, принадлежит к одной из тюркских республик. Кроме того, в СМИ напомнили, что до поглощения Россией в 1990 году, Башкирия была автономией.

Также отмечается, что башкиры являются потомками тюркского племени. Об этом сообщает издание Karar.

Республика Башкортостан была основана в 1917 году. Когда Советский Союз находился в процессе распада, администрация Башкортостана провозгласила независимость 11 октября 1990 года. Однако позже сдалась и заявила, что находится в зависимости от России.

Издание сообщает, что несмотря на принадлежность к потомкам тюркского племени, в 2015 году администрация Башкирии решила выйти из Международной организации тюркской культуры.

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На сегодняшний день Башкортостан является субъектом РФ и входит в Приволжский федеральный округ России. 11 октября 1990 года в связи с принятием Декларации о государственном суверенитете была преобразована в Башкирскую Советскую Социалистическую Республику – Башкортостан, а с 25 февраля 1992 года республика носит современное наименование.

Тюркские народы – этнические тюркские группы, говорящие на различных тюркских языках, рассредоточено проживающие на широкой географии в Евразии и образующие подветвь алтайской языковой семьи. Считается, что в мире насчитывается от 200 до 250 миллионов тюрков, и примерно одна треть этого населения проживает в Турции.

Напомним, ранее издание Karar написало, что десять российских регионов являются автономными тюркскими республиками, не имеющими независимости. К ним относятся Дагестан, Татарстан, Башкирия и другие.

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