Турецкие СМИ назвали 10 регионов России "автономными тюркскими республиками"

Ольга Липич
Мир
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Турецкие СМИ назвали 10 регионов России 'автономными тюркскими республиками'
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Турецкое издание Karar написало, что десять российских регионов являются автономными тюркскими республиками, не имеющими независимости. К ним относятся Дагестан, Татарстан, Башкирия и другие.

Материал был опубликован 13 февраля на сайте издания. Журналисты назвали семь тюркских государств и добавили, что существуют также "автономные тюркские республики, не являющиеся независимыми".

Такими, как говорится в статья, являются:

  • Татарстан

  • Башкирия

  • Чувашия

  • Тыва

  • Якутия

  • Алтайский край

  • Кабардино-Балкария

  • Дагестан

  • Хакасия

  • Карачаево-Черкесия.

В целом в статье речь шла о Башкирии – республике, которая 11 октября 1990 провозгласила независимость, но позже сдалась и заявила, что зависит от РФ.

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"Существуют автономные тюркские республики, не являющиеся независимыми. Большинство из них находится в России. Различные группы тюркских народов проживают в автономных тюркских республиках", – сказано в материале.

В материале журналисты указали также семь независимых тюркских республик: Турция, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан, а также непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра.

В статье названы также автономные районы с тюркским населением. К ним отнесены Гагаузия (в составе Молдавии), Нахичеванская автономная республика (в Азербайджане), Каракаллакстан (в Узбекистане) и Синьцзян-Уйгурский автономный район (в КНР).

Отметим, что Karar не единственная турецкая газета, написавшая о "полунезависимых турецких государствах". Подобная статья вышла также в издании Yeniçağ.

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