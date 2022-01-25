'Историю переписали': развенчан популярный миф россиян о юге Украины

Россияне трактуют историю юга Украины так, как это выгодно Москве. В частности, сомнения вызвало утверждение о том, что императрица Екатерина II и князь Григорий Потемкин якобы сыграли цивилизационную роль для этого региона.

Как пишет "Радио Свобода", по словам Натальи Бимбирайте, главы Культурного центра Украина-Литва, который уже более шести лет занимается поддержкой экспедиции Института археологии Национальной академии наук Украины, имела место российская оккупация, которая повторилась и в 2014 году. Так, Институт археологии исследует средневековую достопримечательность на большом городище возле села Тягинка Херсонской области. Ученые обнаружили в регионе ряд артефактов 14 века литовского происхождения.

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"Это крестообразные кожаные накладки на кожаные сумки – калита, так называемые кошельки. Они абсолютно тождественны литовским находкам этого периода", – рассказала Бимбирайте. Также, по ее словам, в 2021 году в данной местности была найдена железная гетманская булава – признак власти в Украине.

"Пока неизвестно, кому она принадлежала, но это впечатляющая находка. Также мы открываем остатки средневековой крепости. Она датируется концом 14-го – началом 15-го века. Это период Великого княжества Литовского во главе с князем Витовтом, что подтверждает, что здесь существовали южные границы тогдашнего великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского", – отметила Бимбирайте.

Исследовательница подчеркнула, что находки опровергают фейк о том, что цивилизация на юге Украины появилась благодаря Екатерине II и Потемкину.

Бимбирайте также призвала переосмыслить политические события, которые имели влияние на развитие Украины.

"Российская империя ни одного культурного слоя здесь не имела, кроме военной агрессии, равно как и сейчас происходит с Крымом и Востоком", – сказала правозащитница и акцентировала на том, что "история была переписана", и на самом деле политические события прошлых лет, которые касаются украинской государственности, не имеют ничего общего с российской трактовкой.

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