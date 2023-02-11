В Турции на спасателей рухнула часть дома: момент ЧП сняли на видео

В Турции, где произошло одно из самых смертоносных землетрясений в современной истории, продолжается поисково-спасательная операция. При поисках людей под завалами на спасателей обрушилась часть дома.

Видео дня

Соответствующее видео появилось в соцсетях. К счастью, заваленный обломками спасатель не пострадал.

С момента разрушительного землетрясения в стране с 1939 года уже прошло пять дней. Число погибших на юге Турции и северо-западе Сирии уже превышает 24 450 человек, но эта цифра продолжает расти.

Только за предыдущие 24 часа и Турции были извлечены из-под обломков 67 человек. В поисковой операции принимают участие 31 тысяча спасателей, рискующих своей жизнью.

Видео, которое было снято в субботу в Хатае в Турции, демонстрирует, как частично упавшее здание внезапно соскальзывает и прячет спасателя под лавиной обломков, прежде чем его коллеги смогли его вытащить.

Некоторые спасательные операции все еще заканчиваются успехом. В Антакье спасатели извлекли 13-летнего Арда Джан Овуна из-под руин здания спустя 128 часов. Ночью 70-летнюю женщину и 9-летнего мальчика спасли в Кахраманмарасе, а 55-летнюю женщину извлекли из-под завалов в восточном городе Диярбакыр. При этом женщина, спасенная в пятницу в Кирихане в Турции, скончалась в больнице в субботу.

Напомним, в центральной части Турции рано утром 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные колебания также нанесли разрушения в Сирии. В тот же день регион потрясли повторные толчки. Афтершоки фиксировались в разных странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции спасатели вытащили из-под завалов обрушившегося во время землетрясения дома украинку и ее 4-летнего сына. Женщина с ребенком провели под бетонными глыбами в городе Искендерун четыре дня.

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