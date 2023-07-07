В Турции мужчина бросил камни в пострадавший от землетрясения дом и разрушил его: момент попал на видео

Житель турецкой провинции Малатья забросал камнями многоэтажку, которая сильно пострадала от землетрясений. После нескольких таких ударов здание буквально сложилось наземь.

Видео дня

Вероятно, выходку жителя специально снимали на камеру, поэтому она зафиксировала этот жуткий момент. О случае сообщило издание Yeniçağ Gazetesi (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Напомним: землетрясения в районе Кахраманмараше на юге Турции, произошедшие 6 февраля 2023 года, разрушили 11 провинций, в том числе Малатью.

В течение пяти месяцев, прошедших после событий, которые называют катастрофой века, в Турции продолжается снос уцелевших зданий с тяжелыми повреждениями. Но ситуация там опасна.

Местные журналисты отметили, что мужчина на видео смог разрушить дом, забросав его небольшими камнями.

Они подчеркнули, мол, он бросил всего несколько камней, а многоэтажное здание рухнуло на землю, спровоцировав огромное облако пыли.

"Этот сильно поврежденный дом в поселке Аккент в Малатье показал, что растянутые во времени работы по сносу зданий в зоне землетрясения создают опасность", – констатировало издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, обрушение многоэтажек после землетрясений в Турции – не редкость. Через месяц после катастрофы в результате сильных повреждений обрушился дом в городе Шанлиурфа.

В то же время в Сирии, которая тоже тогда сильно пострадала от землетрясения, через три месяца из-под завалов достали живого мужчину. Он выжил, не имея все это время доступа ни к воде, ни к пище.

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