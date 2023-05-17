В Сирии спустя 3 месяца после землетрясения из-под завалов достали живого мужчину. Фото

В Сирии из завалов одного из зданий, разрушенных во время мощного землетрясения, которое произошло в начале февраля, достали живого человека. Более трех месяцев мужчина находился в руинах.

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Он не имел доступа ни к воде, ни к еде и очень истощал. Об этом в среду, 17 мая, сообщило издание Akhbar.fouri.

На опубликованном журналистами фото видно, что спасенный мужчина за три месяца очень похудел, зарос бородой и усами, его на носилках заносили в машину скорой помощи. Как пишут журналисты, мужчину, которому чудом удалось выжить в разрушительном землетрясении, передали медицинским работникам.

Медики говорят, что будут бороться за жизнь этого человека, его ждет тяжелая реабилитация, организм мужчины очень истощен. Также по данным СМИ, его нашли в руинах собственного дома, во время землетрясения пострадавший находился в своей квартире.

Как известно, в результате землетрясений, которые накрыли Турцию и Сирию в начале февраля 2023 года погибло по меньшей мере 46,5 тыс. человек. После 20 февраля в Турции спасатели прекратили большинство поисковых операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сирии девочка родилась под завалами здания, которое обрушилось вследствие землетрясения. Ее родители погибли.

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