В Турции из-под завалов разрушенного дома спасли собачку, которая 25 дней была рядом с телом хозяина. Видео

После масштабных землетрясений в Турции и до сих пор спасатели достают из под завалов людей и животных. Так, из под руин вытащили собаку, которая просидела там 25 дней.

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Об этом сообщает издание NTV . Пес был рядом с телом хозяина.

Как сообщается в источнике, большинство пострадавших деблокируют еще живыми.

В городе Хатай, Турция, спасатели смогли найти собаку. Примечательно, что это произошло на 25 день после землетрясения.

Собака нашла еду среди руин, где был заблокирована, и потому смогла выжить. В одном из разрушенных построек в районе Антакья рабочие проводили работы по вывозу мусора, когда услышали шум – их приостановили и начали разбор завалов.

Во время поисков была обнаружена собака-терьер, которую сразу же отправили в передвижную клинику для ветеринарного контроля. Также на месте было обнаружено тело человека, который, вероятно, был владельцем животного.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время мощных землетрясений в Турции погибла украинка Юлия Петрова и двое ее сыновей, 10-летний Захар и 5-летний Матвей. Семья из Запорожья выехала к родственникам в турецкую провинцию Хатай несколько месяцев назад, пока муж Юлии, отец Захара и Матвея, защищал Украину на фронте, а в последнее время лечился после ранения в родном городе.