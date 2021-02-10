В Турции 98-летняя женщина победила коронавирус

В Эгейском регионе Турции 98-летняя женщина по имени Бехие Тюрклер смогла выжить после COVID-19 несмотря на несколько хронических заболеваний.

Турчанку госпитализировали в больницу с желудочным кровотечением, слабостью и кашлем, пишет Anadolu Agency. Тест на коронавирус оказался положительным.

Женщина провела в медучреждении 17 дней, 10 из них – в палате интенсивной терапии. После выздоровления Бехие передали родственникам, которые заботятся о ней дома. Там ее ждали шестеро детей и восемь внуков.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Турции 14 января. Первыми прививки получили медработники, следующими на очереди были пожилые люди и те, кто находится в специализированных учреждениях.

На данный момент вакцину получили 2,8 млн турок. С начала пандемии в Турции выявили 2,54 млн случаев коронавируса, умерли почти 27 тыс. человек.

Напомним, старейшая европейка Люсиль Рэндон, известная как сестра Андре, живущая в Тулоне (Франция), излечилась от коронавирусной болезни за несколько недель до своего 117-летия, который она отмечает 11 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 10 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились 107,4 млн человек. За минувший день выявили 378 057 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 25,5 млн человек, 102 тысячи из них находятся в критическом состоянии.