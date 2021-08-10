В Туркменистане от пользователей сети будут требовать клятву на Коране

Граждане Туркменистана будут обязаны поклясться на священной для мусульман книге Коран перед тем, как зайти в интернет. Обещание касается отказа от использования VPN – зашифрованного виртуального интернет-подключения со меной IP-адреса, что используется для обхода блокировок сайтов.

Как передает "Радио Азатлык", в Туркменистане без VPN практически никакие сайты загрузить невозможно.

При этом чтобы пользоваться всемирной сетью, гражданам необходимо получить специальное разрешение.

Местная жительница, имя которой не называется, рассказала журналистам, что ждала в очереди на подключение к сети около полугода. Когда же ее очередь подошла, то от женщины потребовали клятву на Коране – что пользоваться VPN-сервисами она не будет.

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"А без VPN никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать", – пожаловалась собеседница издания.

В "Радио Азатлык" напомнили, что страна всеми возможными способами борется со свободным доступом граждан к интернету. Под запретом, в частности, социальные сети Facebook, Twitter, видеохостинг YouTube, мессенджеры типа Viber, WeChat, WhatsApp, Telegram.

Кроме того, правоохранители устраивали "облавы" на мастеров, которые за плату устанавливали VPN-сервисы на телефоны граждан Туркменистана. Обвиняли арестованных в том, что они сотрудничали с иностранными технологическими компаниями для слежки в сети.

Отметим, что в Туркменистане распространена практика присяги граждан, однако, как правило, их заставляли клясться на книге "Рухнама". Это издание с нравственными поучениями и философскими размышлениями, автором которого объявлено "Туркменбаши" – первого президента страны Сапармурата Ниязова.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в бывшей советской республике Туркменистан всех автомобилистов заставили полностью перекрасить машины в белый цвет – включая внешние декоративные пластиковые элементы.