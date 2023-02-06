Турцию всколыхнуло еще одно мощное землетрясение: одно из зданий обрушилось в прямом эфире. Видео

Турцию всколыхнуло еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,8. В результате этого в Диярбакыре в прямом эфире обрушился дом.

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Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. "Прошлой ночью в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8, за которым 20 минут назад последовало землетрясение магнитудой 7,7 (предварительно). Это усугубит ущерб и еще больше усложнит реакцию", – говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения зафиксирован недалеко от города Эльбистан в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По данным местных СМИ, толчки ощущаются еще и в сирийских Дамаске и Латакии.

Напомним, в центральной части Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8: в ряде провинций разрушено большое количество зданий, а также вспыхнули пожары на газопроводе. По состоянию на 09:00 6 февраля по меньшей мере 912 человек погибли и 5385 пострадали, есть ли среди них украинцы – выясняется.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясение, произошедшее рано утром, стало крупнейшим бедствием в стране с 1939 года, добавив, что в результате обрушилось 2818 зданий.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Турции, заявив о готовности помочь стране.

В то же время жители России начали злорадствовать по поводу катастрофы, постигшей Турцию. Они в большинстве своем порадовались гибели сотен людей и даже приплели к трагедии войну РФ против Украины, заявив, что это "за "Байрактары".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января мощное землетрясение произошло в Иране на территории провинции Западный Азербайджан. Оно унесло жизни не менее двух человек, еще более 120 получили ранения.

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