В турецкой Анталии произошла авария на смотровом фуникулере: погиб человек. Фото и видео

В пятницу, 12 апреля, на смотровом фуникулере в курортном городе Анталия (Турция) произошла авария. По предварительным данным, погиб один человек.

Об этом сообщает жандармерия города. Еще семь человек получили ранения, среди них один ребенок.

Кроме того, во время остановки фуникулера, 40 человек, застрявших в канатной дороге, были спасены, продолжаются работы по эвакуации 134 человек.

Пока пожарные бригады AFAD и столичного муниципалитета Анталии проводили спасательные работы, вертолет береговой охраны эвакуировал 5 человек, застрявших в кабинке фуникулера. Продолжаются работы по эвакуации двух раненых.

Отмечается, что вертолет жандармерии, способный выполнять ночные полеты, вылетел из Айдина в регион в 20:00, чтобы эвакуировать в общей сложности 184 человека в 25 кабинах.

Для координации работы в Анталии руководитель поисково-спасательного отдела вылетел в регион на вертолете со своей командой альпинистов из 20 человек. Всего в операции принимают участие 110 человек. Среди них 30 профессиональных команд альпинистов из AFAD и JAK провинции Бурса (Турция).

Напомним, 2 апреля, в столице Турции Стамбуле вспыхнул масштабный пожар. В результате распространения огня погибли 29 человек.

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