В Стамбуле вспыхнул пожар: десятки человек погибли. Фото и видео

В столице Турции Стамбуле во вторник, 2 апреля, вспыхнул масштабный пожар. Вследствие распространения огня погибли 29 человек.

Об этом сообщает TRT Haber. Пожар возник во время ремонта развлекательного заведения на первом этаже 16-этажного дома, расположенного на улице Йылдыз Поста в районе Гайреттепе.

На место происшествия были направлены пожарные, медики и полицейские. Пока полицейские принимали меры предосторожности в окрестностях, пожарная команда принялась тушить огонь.

Отмечается, что в результате пожара погибли 29 человек, также есть пострадавшие, которым потребовалась госпитализация.

Губернаторство Стамбула объявило, что по факту пожара начато расследование. Он осмотрел место пожара и заявил, что причина пожара не ясна.

Выразив соболезнования родственникам погибших, Гюль заявил, что лицензия на строительство была выдана в 1987 году и что она была продлена в 2018 году.

Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что по факту пожара в Стамбуле начато административное расследование и назначены 2 гражданских инспектора.

А министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил, что был выдан приказ о задержании 5 подозреваемых.

"В том числе 3 должностных лиц на рабочем месте, ответственного менеджера и 1 человека, ответственного за ремонт", – сказал он, добавив, что расследование продолжается.

Напомним, в Екатеринбурге днем 1 апреля вспыхнул мощный пожар на "Уралмашзаводе", одном их крупнейших военных заводов РФ. Предварительно, там загорелся склад с лако-красочными материалами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!