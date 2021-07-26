В Тунисе после акций протеста отправили в отставку премьера: военная техника окружила парламент

В воскресенье, 25 июля, в нескольких городах Туниса прошли акции, участники которых требовали роспуска Ассамблеи народных представителей (парламента) и смены политического режима. Спустя некоторое время президент страны лишил полномочий премьера и заморозил права АНП.

После здание парламента окружила военная техника, митингующее встретили ее восторженными криками, а также выполнением национального гимна. Об этом сообщает Mosaique FM (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что жители страны недовольны тем, как политики решают проблему с распространением коронавируса. Так, в Бардо, который является пригородом столицы Туниса, демонстрация возле Ассамблеи народных представителей переросла в стычки протестующих с правоохранителями.

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В городах Кайруане, Суссе, Таузере участники акций напали на штабы исламистской партии "Ан-Нахда" (ее лидер Рашид Ганнуши является главой Ассамблеи). На митингах тунисцы обвиняли политсилу в ухудшении социально-экономической ситуации в стране.

В итоге президент Каис Саид отправил в отставку премьер-министра Хишама аль-Мешиши. Также он заморозил работу парламента, лишив при этом депутатов неприкосновенности.

В частности, спикеру Ассамблеи народных представителей Рашиду Ганнуши и 64 другим депутатам, против которых возбуждены судебные дела, запретили выезжать из страны.

Президент отметил, что вскоре назначит нового премьер-министра. Пока же он сам будет исполнять обязанности главы парламента. Хишам аль-Мешиши возглавлял Ассамблею с сентября 2020 года.

"Я принял решение, которое должен был предпринять несколько месяцев назад: заморозка всех функций парламента. Конституция страны не разрешает распускать парламент, но не запрещает заморозить его деятельность", – пояснил Каис Саид.

После военная техника заблокировала парламент, сообщает Tunisie Numerique. Ганнуши не пустили в здание, он назвал такие действия президента "переворотом", направленным "против революции и конституции".

"Мы исходим из того, что институты продолжают действовать, а сторонники "Ан-Нахды" и тунисцы продолжают защищать революцию", – процитировало его агентство Reuters.

Стоит отметить, на прошлой неделе президент Каис Саид назвал ситуацию с коронавирусом в стране "катастрофической" и объявил, что управление кризисом возьмет на себя армия. При этом он выразил недовольство попыткой использовать ситуацию в политических целях, подчеркнув, что "здоровье граждан – это не товар" на фоне постоянного конфликта между премьером и спикером парламента. Хотя сам Саид так и не одобрил правительство, после перестановок, проведенных премьером в середине января.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабные погромы вторую неделю продолжаются в Южно-Африканской Республике после суда над бывшим президентом Джейкобом Зумой. Из-за столкновений уже погибли более 300 человек и сотни были ранены. Причиной протестов называют и то, что в стране наблюдается значительное расслоение между богатыми и бедными.