Посадили экс-президента и начали грабить ТРЦ с магазинами: почему в ЮАР возникли массовые погромы

Уже вторую неделю в Южно-Африканской Республике продолжаются масштабные погромы. В результате столкновений погибли более 300 человек, сотни получили ранения. Беспорядки возникли после суда над экс-президентом Джейкобом Зумой. Однако причина не только в этом – в стране сильное расслоение между очень богатыми и очень бедными.

Подробнее рассказывает OBOZREVATEL.

Все началось, когда в тюрьму посадили бывшего президента Джейкоба Зуму. Его приговорили к 15 месяцам заключения после того, как он не явился на заседание по делу о коррупции, в которой его подозревают. Политик все обвинения отвергает.

Сторонники 79-летнего Зумы потребовали немедленно его освободить. Сначала они начали блокировать экономически важные дороги в провинции Квазулу-Натал, а впоследствии протесты переросли в беспорядки и грабежи из-за экономического и социального кризиса в стране.

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Дело в том, что из-за проблем в сферах сельского производства и переработки нефти люди боятся продовольственного кризиса и нехватки топлива. К тому же бедность растет на фоне суровых карантинных ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

В городах ЮАР фиксировали случаи разграбления и поджогов торговых центров и магазинов. В бедных районах двух провинций – Гаутенг и Квазулу-Наталь – люди выносили из торговых центров продукты, алкогольные напитки, одежду, бытовую технику. По последним данным, известно о 337 жертвах – многие из них погибли в массовой давке.

К примеру, в Соуэто десятки мужчин, женщин и даже детей разгромили магазин, вынося оттуда тяжелые ящики с замороженным мясом на плечах и головах. В этот момент одинокий охранник беспомощно стоял в стороне, взывая к совести грабителей. Спустя несколько часов приехала полиция и открыла стрельбу по мародерам.

Причиной масштабных беспорядков стал не только арест экс-президента, но и финансовые проблемы. Более половины 60-миллионного населения ЮАР живет за чертой бедности, уровень безработицы в стране превышает 32% (среди молодого населения он еще выше – более 46%).

После начала пандемии страна прошла через серию жестких локдаунов, которые включали в себя в том числе запрет на продажу алкоголя и сигарет. Люди выстраивались в очереди, чтобы получить хотя бы еду и базовые товары. А в июне власти ввели очередной карантин из-за распространения штамма Дельта. При этом вакцинация в стране идет очень медленно: хотя бы одну прививку получили менее 7% населения.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал беспорядки одними из крупнейших после краха режима апартеида в 1994 году. "Никакое недовольство или политические причины не могут оправдать насилие и разрушение", – заявил он.

На помощь полиции власти направили около 2,5 тысяч военных, однако это не помогло. В итоге правительству пришлось отправить еще 25 тысяч армейцев из-за опасений распространения беспорядков. В результате правоохранители задержали по меньшей мере 2500 человек.

Однако все равно полицейских не хватает для того, чтобы охватить все города страны. Поэтому людям приходится самостоятельно защищаться от нападений мародеров. Местные собираются в вооруженные отряды, патрулируют улицы и устанавливают контрольно-пропускные пункты.

В этом африканском государстве сейчас проживает более сотни граждан Украины. В комментарии журналистам они рассказали, что там происходит.

"Страшно, нам реально страшно, разгромы повсюду. Уничтожили, разграбили и самое интересное, они все поджигают, чтобы это не подлежало восстановлению. Очереди просто огромные, знакомые в соседнем районе стояли с 4 утра и в 2 часа дня они только попали в магазин", – говорит украинка Виктория.

"Они сами мобилизовались – мужчины среднего возраста. Кто как мог себя вооружил. Дефицит продуктов есть, но, прежде всего мы боялись насилия, что будут громить не только магазины, но и аптеки, и частные дома. Нам было страшно", – рассказывает украинка Екатерина.

Ситуация в ЮАР сейчас остается очень напряженной. Даже если военным удастся остановить беспорядки, ущерб государству нанесен очень большой. Магазины разграблены, предприятия разорились, бензин выдают по карточкам, центры COVID-вакцинации разрушены, а многие местные потеряли работу.

Согласно предварительным подсчетам, урон экономике превышает 350 миллионов долларов.

По всей стране выстроились километровые очереди за едой и продовольствием, ведь беспорядки привели к перебоям с поставками продуктов. К тому же, многие торговые центры, опасаясь новой волны преступности, попросту закрылись.

Экономика страны может понести еще более серьезные потери, если внутренние и международные инвесторы будут рассматривать протесты как риск для своего капитала. И некоторые компании уже остановили работу своих представительств, в частности, автомобильный концерн Toyota.