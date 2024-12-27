В ЦПД объяснили, почему Кремль сознательно молчит о сбивании самолета Azerbaijan Airlines

В Кремле не комментируют удар российской ПВО по азербайджанскому самолету, который в итоге упал у города Актау в Казахстане. Кстати, такую же тишину официальная Москва соблюдает и в отношении задержания Финляндией танкера "теневого флота" РФ, подозреваемого в повреждении кабелей в Балтийском море.

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Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины отметил, что россияне отказываются говорить об этих событиях умышленно. Молчание они оправдывают необходимостью "подождать результаты расследования".

"Но молчание лишь подтверждает вину Москвы. Все доказательства свидетельствуют, что именно российская ПВО сбила азербайджанский самолет и именно россияне причастны к повреждению кабелей между Эстонией и Финляндией. И в Кремле это понимают", – написали в ЦПД.

Это тактика агрессора в информационной войне, если в случае ошибки РФ пропаганда не успела разработать "конспирологическую теорию" оперативно. Но к ней Москва вернется позже.

Можно ожидать, что, когда информационная волна правды спадет, россияне наконец-то начнут делиться своими версиями (если быть точнее, манипуляциями и вбросами), чтобы попытаться влиять на общественность.

"Именно так Кремль действовал, когда скрывал вину в крушении малайзийского Boeing в 2014 году. Именно так он планирует поступать и сейчас", – подытожили в ЦПД.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Падение самолета Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (рейса Баку – Грозный) произошло утром 25 декабря. Погибли 38 пассажиров; выжили 29 человек, включая троих детей.

– 27-го числа спикер российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что ему "нечего добавить" по поводу авиакрушения.

– Инцидент с повреждением линии электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, о котором упоминает ЦПД, произошел также 25 декабря. После этого финская пограничная охрана взяла на абордаж нефтяной танкер РФ, который подозревают в причастности к саботажу.

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