В церкви Стамбула устроили стрельбу: есть жертва и раненые. Фото и видео

В Стамбуле (Турция) 28 января произошла стрельба во время воскресной службы в католической церкви. Погиб один человек, несколько получили ранения.

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Как передает Hürriyet, преступление случилось около 11:40 (по местному времени) в итальянской церкви Святой Марии в районе Сарыер в европейской части города. Туда ворвались двое неизвестных.

На мужчинах были лыжные маски. Директор новостей CNN TÜRK в Стамбуле Нихат Улудаг сообщил, что организаторы нападения явились в церковь с автоматическим оружием.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что правоохранители начали "масштабное расследование" и пытаются найти и задержать преступников.

На месте инцидента работали экстренные службы, территорию вокруг церкви оцепили.

Правоохранители выясняют, связаны ли подозреваемые с какой-либо радикальной группировкой.

Как писал OBOZ.UA:

– 17 декабря в Мексике в городе Сальватьерра в северо-центральном штате Гуанахуато произошла стрельба после рождественской вечеринки. Погибли 16 человек.

– 21 декабря 24-летний студент Давид Козак устроил стрельбу в университете на площади Яна Палаха в столице Чехии Праге. Погибли 15 человек, примерно 20 получили ранения. После этого стрелок совершил самоубийство.

– В тот же день в населенном пункте Гостоунь в Чехии нашли мертвым отца Давида Козака. Известно, что стрелок родился и вырос в чешской семье.

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