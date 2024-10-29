В центре внимания продолжения поддержки Украины: Зеленский встретился с премьерами Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Фото и видео

Во время поездки в столицу Исландии Рейкьявик президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министрами Дании – Мэтте Фредериксен, Норвегии – Йонасом Гаром Стере, Швеции – Ульфом Кристерссоном и Финляндии – Петтери Орпо. Одной из главных тем обсуждения была помощь нашей стране на фоне войны, развязанной Российской Федерацией.

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"В фокусе внимания продолжение поддержки Украины, в частности, ключевые потребности в оборонной сфере, финансирование украинского производства, усиление украинского ПВО и наших дальнобойных способностей. Также реализация пунктов Плана победы и подготовка ко второму Саммиту мира", – рассказал глава государства в Telegram 29 октября.

Встреча с премьер-министром Дании

С Мэтте Фредериксен Зеленский обсудил четвертый саммит Украина – Северная Европа, в частности, решение стран о финансировании украинского производства оружия, боеприпасов и дальнобойных средств по примеру Дании.

Ключевой темой было продолжение оборонной поддержки и поступление оружия и техники из уже объявленных пакетов помощи.

Отдельное внимание стороны уделили санкциям против России, в частности, деятельности вражеского теневого флота и российских портов в Балтийском море, из которых вывозится более 50 % сырой нефти государства-агрессора.

Президент акцентировал, что Украина ожидает соответствующего реагирования со стороны союзников – не только Дании, но и всех партнеров из ЕС и G7.

Обсуждалось также участие северокорейских военных в войне (Зеленский рассказал о своем разговоре с президентом Республики Корея), дальнейшая реализация Формулы мира и подготовка второго Саммиту мира. Отметим, что Дания является сопредседателем рабочей группы по имплементации третьего пункта Формулы "Энергетическая безопасность".

Встреча с премьер-министром Норвегии

С Йонасом Гаром Стере президент говорил о поддержке на поле боя, в дипломатической и финансовой сферах. Премьер-министр Норвегии сообщил о намерении увеличить помощь. Договор о предоставлении помощи Украине до 2030 годанаходится на рассмотрении парламента.

Глава норвежского правительства подчеркнул, что по программе, рассчитанной до 2027 года, его страна оказывала Киеву поддержку в объеме 1,5 млрд долларов в год. Согласно новой инициативе, эта сумма будет увеличиваться.

Разговор коснулся оборонного сотрудничества с другими партнерами, долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности, Плана победы и совместной с партнерами стратегии приближения мира.

Зеленский отметил, что ключевые потребности Украины – это усиление противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей.

Отдельный фокус разговора – переброска войск КНДР в зону боевых действий. И Владимир Зеленский, и Йонас Гар Стере заявили, что важно дать общий решительный ответ на этот вызов.

Встреча с премьер-министром Швеции

В переговорах с Ульфом Кристерссоном особое внимание было уделено нашему Плану победы. Глава государства отметил, что важно дать Украине приглашение в НАТО и разрешение применять западное оружие по военным объектам в глубине РФ. Отдельно обсудили детали украинской позиции по вопросу Североатлантического альянса.

"Благодарные Швеции за понимание нашей потребности гарантировать долгосрочную безопасность для Украины. Очень рассчитываем на прогресс в вопросах усиления украинского воздушного щита", – сказал президент.

Он обсудил с Кристерссоном как сохранить и усилить единство в Европе с учетом всех вызовов: и краткосрочных, и долгосрочных.

Отдельные вопросы – финансирование украинского производства дальнобойных ракет и дронов; поддержка энергетики зимой. Как подчеркнул Зеленский, Швеция – один из важнейших доноров энергетической помощи Украине.

Встреча с премьер-министром Финляндии

Среди тем, которые украинский президент обсудил с Петтером Орпо, – усиление ПВО, поставки артиллерийских снарядов, инвестиции в производство украинских дальнобойных дронов и ракет.

"Благодарю вас и весь финский народ за единство в поддержке Украины. Благодарю за все пакеты помощи, которые мы получили от Финляндии", – сказал Зеленский.

Он также отметил лидерство Финляндии в коалиции гражданской защиты по строительству укрытий. Отдельное внимание – Формуле мира и новому Саммиту мира.

Зеленский поблагодарил Финляндию за организацию и проведение в Хельсинки тематической конференции по имплементации восьмого пункта Формулы "Экологическая безопасность".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский 28 октября впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом. Там он встретился с премьером Исландии Бьярни Бенедиктссоном и поговорил с ним об инвестициях в оборонную промышленность и поддержке Киева на пути в НАТО.

– 29 октября глава Украинского государства выступил на сессии Северного совета в Исландии. Он заявил, что война не может закончиться "просто тишиной на фронте".

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