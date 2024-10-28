Инвестиции в оборонпром и поддержка на пути в НАТО: Зеленский встретился с премьером Исландии Бенедиктссоном. Фото и видео

В понедельник, 28 октября, президент Владимир Зеленский встретился с премьером Исландии Бьярни Бенедиктссоном. В частности, они поговорили об инвестициях в оборонную промышленность и о поддержке Украины на пути в НАТО.

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Об этом говорится в сообщении Офиса президента. Глава государства поблагодарил Исландию и всех партнеров, а именно государства Северной Европы, за поддержку Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения.

"Благодарен Исландии и государствам-партнерам из Северной Европы за поддержку Украины с первых дней полномасштабной войны. Спасибо Исландии и за поддержку нашей страны на пути к НАТО", – говорится в сообщении президента.

Президент акцентировал, что приглашение Украины в Альянс является первым пунктом Плана победы, ведь только это единственная гарантия длительного мира. Он подчеркнул, что Украина должна быть сильнее, чтобы остановить Путина.

"Важно совместно и решительно отвечать на привлечение военных Северной Кореи к российской агрессии в Украине и применение Россией северокорейского и иранского вооружения", – добавил президент.

В ходе встречи Владимир Зеленский рассказал о ситуации на поле боя, а также о достижениях Украины в производстве беспилотных систем.

Он призвал Исландию финансировать украинское производство снарядов, дальнобойных дронов и ракет и другого оружия, а также присоединиться к коалиции укрытий, инициированной Украиной и Финляндией.

Отдельно президент проинформировал о привлечении военных Северной Кореи к российской агрессии против Украины, о чем свидетельствуют данные разведки, и о применении Россией северокорейских и иранских вооружений. Владимир Зеленский подчеркнул, что на этом фоне важна решительная реакция мира.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 28 октября впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом. Было запланировано участие в саммите Украина – Северная Европа, заседании Северного совета, а также двусторонние переговоры.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 октября Владимир Зеленский дал интервью в эфире национального телемарафона. Во время беседы с журналистами он сделал ряд важных заявлений, в частности, о Плане победы, операции Сил обороны в Курской области и планах по увеличению объемов американской военной помощи.

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