В центре Тель-Авива произошла стрельба: два человека убиты, много раненых. Фото и видео

В четверг, 7 апреля, в Израиле произошел четвертый за две недели теракт. В центре Тель-Авива злоумышленник открыл огонь по прохожим, как минимум двое людей погибли. Появилась информация о том, что нападавших было четверо.

Об этом сообщает местное издание Haaretz. Детали в своем Telegram-канале "Дежурный по Израилю" сообщил Марк Новиков (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Теракт начался в одном из пабов, затем стрельба раздавалась уже на улице.

Видео дня

По данным СМИ, ранены 14 человек, их доставили в больницы "Ихилов", "Шиба" И "Вольфсон". Четверо пострадавших в критическом состоянии, остальные – в тяжелом.

Один из нападавших скрылся в здании и мог взять людей в заложники. Спецназ приступил к штурму.

В Тель-Авиве из-за теракта была остановлена работа общественного транспорта. Над городом кружили вертолеты правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта в Израиле в городе Хадера произошла стрельба. Твое террористов спрятались за автобусом и открыли огонь из автоматического оружия по полицейским, погибли двое людей.

Через два дня, 29 марта, в Израиле произошел третий за неделю теракт. В городе Бней-Брак, неподалеку от Тель-Авива, мотоциклист открыл огонь по прохожим из автоматической винтовки. В результате нападения 5 человек погибли.

Выяснилось, что в теракте погибли два гражданина Украины из Черновицкой области.