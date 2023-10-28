В ЦАХАЛ заявили о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС Асема Абу Ракабе. Видео

Армия обороны Израиля продолжает уничтожать руководящий состав террористической организации ХАМАС. В результате точного воздушного удара по сектору Газа был ликвидирован главарь воздушной группировки ХАМАС Асем Абу Рукбе.

Террорист отвечал за управление беспилотными летательными аппаратами, парапланами и системами ПВО. Об этом сообщает издание The Times of Israel (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Израильская военная авиация нанесла удар по террористу в ночь на 28 октября. Представители ЦАХАЛ заявили, что Абу Рукбе отвечал в ХАМАС за управление дронами, системами воздушного обнаружения и противовоздушной обороны террористической группировки.

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Также израильские военнослужащие отметили, что Абу Рукбе сыграл роль в планировании и осуществлении нападения ХАМАС 7 октября. Боевик руководил террористами, которые проникли на юг Израиля на парапланах, а также атаками дронов на наблюдательные посты Сил обороны Израиля.

Стоит отметить, что около двух недель назад ЦАХАЛ уничтожил предыдущего главу военно-воздушных сил ХАМАС Мурада Абу Мурада. Этого террориста также было ликвидировано в результате авиаудара.

Напомним, в ЦАХАЛ объявили о расширении действий на земле в секторе Газа, а в США предположили, что активизация может быть началом наземной операции израильской армии.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о "немедленном перемирии" в секторе Газа. Украина при голосовании воздержалась.