В ЦАХАЛ заявили о ближних боях с 'Хезболлой' в Ливане: ликвидировано более 65 террористов, уничтожены пусковые установки

Армия обороны Израиля продолжает операцию по ликвидации террористических группировок на юге Ливана и в секторе Газа. По информации ЦАХАЛ, в Ливане происходят ближние бои, вследствие которых террористы несут большие потери.

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Также в операции активное участие принимают военно-воздушные силы. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Бойцы ЦАХАЛ проводят работу по демонтажу объектов террористической инфраструктуры "Хезболлы", уничтожению террористов и конфискации обнаруженного оружия. В ходе нескольких различных столкновений и в сотрудничестве с воздушными силами сухопутные войска Армии обороны Израиля уничтожили террористов в ближнем бою.

Израильская авиация нанесла удар и уничтожила более 65 террористов "Хезболлы" на юге Ливана. Кроме того, поражены десятки целей "Хезболлы", включая террористические ячейки, пусковые установки, направленные на израильских граждан и объекты террористической инфраструктуры.

Также войска Армии обороны Израиля продолжают оперативную деятельность в северной, южной и центральной частях сектора Газа. ЦАХАЛ уничтожил десятки террористов в ходе ближнего боя на земле и воздушных ударах, многочисленные объекты террористической инфраструктуры и конфисковали большое количество оружия.

В южной части сектора Газа израильские войска выявили террористическую ячейку, действующую в этом районе, и в сотрудничестве с ВВС уничтожили террористов. За сутки 19 октября израильская авиация нанесла удары примерно по 175 террористическим целям в секторе Газа и Ливане. Среди пораженных целей были склады оружия, пусковые установки и объекты террористической инфраструктуры, принадлежащие террористическим организациям ХАМАС и "Хезболла".

Напомним,19 октября Израиль нанес новую серию авиационных ударов по столице Ливана. Были атакованы цели на юге Бейрута. Перед ударом был принят ряд мер по уменьшению риска причинения вреда гражданскому населению, включая предупреждение населения в этом районе.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о ликвидации еще одного командира "Хезболлы". Он отвечал за планирование операций против Израиля.